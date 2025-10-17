Frühere Back-Factory in Freibergs Innenstadt: In leere Geschäfte zieht Leben ein

Freiberg
Mit der Aktionswoche „Kunstwege Freiberg ’25“ kommt für kurze Zeit Leben in leere Geschäftsräume. Doch nicht nur dort. Und neben den Pop-up-Galerien gibt es weitere Events.
Sie sei eine „Begleiterin künstlerischer Prozesse“, sagt Lydia Fenzel strahlend. In ihrem Lokal „Plan B - Rückzugsort Kunst“ an der Freiberger Burgstraße bietet sie Kunstkurse, Seminare und Workshops an und ist außerdem Teil einer Kunstwoche, die die Stadt Freiberg initiiert hat und die vom 19. bis 25. Oktober dauert.
