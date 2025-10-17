Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lydia Fenzel und Peter Kubisch laden zu den „Kunstwegen“ in Freiberg ein.
Lydia Fenzel und Peter Kubisch laden zu den „Kunstwegen“ in Freiberg ein. Bild: Wieland Josch
Lydia Fenzel und Peter Kubisch laden zu den „Kunstwegen“ in Freiberg ein.
Lydia Fenzel und Peter Kubisch laden zu den „Kunstwegen“ in Freiberg ein. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Frühere Back-Factory in Freibergs Innenstadt: In leere Geschäfte zieht Leben ein
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Aktionswoche „Kunstwege Freiberg ’25“ kommt für kurze Zeit Leben in leere Geschäftsräume. Doch nicht nur dort. Und neben den Pop-up-Galerien gibt es weitere Events.

Sie sei eine „Begleiterin künstlerischer Prozesse“, sagt Lydia Fenzel strahlend. In ihrem Lokal „Plan B - Rückzugsort Kunst“ an der Freiberger Burgstraße bietet sie Kunstkurse, Seminare und Workshops an und ist außerdem Teil einer Kunstwoche, die die Stadt Freiberg initiiert hat und die vom 19. bis 25. Oktober dauert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
11.10.2025
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
Von Kjell Riedel
2 min.
17:00 Uhr
2 min.
Grundschulen im Erzgebirge in Not: Wo das verteilte Elend die Basis zerstört
Meinung
Redakteur
Unterricht an einer Grundschule. Im Erzgebirge fällt er offenbar häufiger aus.
Indem Lehrer an andere Schulen abgeordnet werden, versuchen Landesamt und Regierung in Sachsen, dem Mangel an Pädagogen zu begegnen. Mit fatalen Folgen.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Jutta Emes ist die neue Rektorin der Bergakademie Freiberg: Premiere mit Amtskette und Bergkittel
 8 Bilder
Mit Bergkittel, Amtskette und Urkunde: Jutta Emes, Rektorin der TU Bergakademie Freiberg.
Mit einer feierlichen Investitur wurde erstmals in der 260-jährigen Geschichte der Uni Freiberg eine Frau zur Rektorin ernannt. Insofern ereignete sich Historisches in Freiberg. Was sagen Gäste?
Wieland Josch
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
17:00 Uhr
2 min.
Fußball-Landesliga: Goldener Herbst für den Reichenbacher FC
Reichenbachs Paolo Süß (rechts) attackiert hier im letzten Auswärts-Punktspiel den ballführenden Emil Habrich vom SC Freital II. Das Spiel gewann der RFC 4.1.
In der Fußball-Landesliga läuft es aktuell prima für die Vogtländer. Am Samstag ist man zu Gast beim SSV Markranstädt.
Olaf Meinhardt
Mehr Artikel