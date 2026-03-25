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Wie vergangenes Jahr am Grünen Friedhof am Dom St. Marien Freibergfindet auch diese Jahr der Frühjahrsputz an verschiedenen Orten statt.
Wie vergangenes Jahr am Grünen Friedhof am Dom St. Marien Freibergfindet auch diese Jahr der Frühjahrsputz an verschiedenen Orten statt. Foto: Eckardt Mildner/Archiv.
Einer der Treffpunkte in Freiberg ist der Parkplatz an der Ohainschule.
Einer der Treffpunkte in Freiberg ist der Parkplatz an der Ohainschule. Foto: Mathias Herrmann
Die Burgruine Frauenstein soll beim Burgputz flott gemacht werden.
Die Burgruine Frauenstein soll beim Burgputz flott gemacht werden. Foto: Egbert Kamprath/Archiv
Wie vergangenes Jahr am Grünen Friedhof am Dom St. Marien Freibergfindet auch diese Jahr der Frühjahrsputz an verschiedenen Orten statt.
Wie vergangenes Jahr am Grünen Friedhof am Dom St. Marien Freibergfindet auch diese Jahr der Frühjahrsputz an verschiedenen Orten statt. Foto: Eckardt Mildner/Archiv.
Einer der Treffpunkte in Freiberg ist der Parkplatz an der Ohainschule.
Einer der Treffpunkte in Freiberg ist der Parkplatz an der Ohainschule. Foto: Mathias Herrmann
Die Burgruine Frauenstein soll beim Burgputz flott gemacht werden.
Die Burgruine Frauenstein soll beim Burgputz flott gemacht werden. Foto: Egbert Kamprath/Archiv
Freiberg
Frühjahrsputz in der Region - Ehrenamtliches Engagement für eine saubere Heimat
Von Mathias Herrmann
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In den kommenden Wochen sind Bürger aufgerufen, freiwillig bei Pflegeeinsätzen an Straßenrändern, auf Wiesen und in Parkanlagen zu helfen. Die Freie Presse stellt einige Termine vor.

Obwohl sich der Frühling in diesem Jahr noch etwas zurückhaltend zeigt, herrscht in den Vereinen und Gemeinden der Region Freiberg bereits reges Treiben. Damit sich nicht nur die Flora pünktlich zur warmen Jahreszeit von ihrer besten Seite zeigt, stehen umfangreiche Reinigungs- und Pflegeaktionen auf dem Programm. Die Organisatoren sind dabei...
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