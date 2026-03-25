Frühjahrsputz in der Region - Ehrenamtliches Engagement für eine saubere Heimat

In den kommenden Wochen sind Bürger aufgerufen, freiwillig bei Pflegeeinsätzen an Straßenrändern, auf Wiesen und in Parkanlagen zu helfen. Die Freie Presse stellt einige Termine vor.

Obwohl sich der Frühling in diesem Jahr noch etwas zurückhaltend zeigt, herrscht in den Vereinen und Gemeinden der Region Freiberg bereits reges Treiben. Damit sich nicht nur die Flora pünktlich zur warmen Jahreszeit von ihrer besten Seite zeigt, stehen umfangreiche Reinigungs- und Pflegeaktionen auf dem Programm. Die Organisatoren sind dabei...