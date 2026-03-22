Halsbrücke und Frauenstein: Vereine starten Frühjahrsputz

Freiberg
Die Erzwäsche Halsbrücke und die Burgruine Frauenstein sind am Sonnabend für die neue Saison herausgeputzt worden.
Mit einem Frühjahrsputz ist am Sonnabend an der Erzwäsche in Halsbrücke und an der Burgruine Frauenstein die neue Saison vorbereitet worden. In Halsbrücke freute sich Rico Freytag als Vorsitzender des Siedlervereins über die Hilfe von gut zwei Dutzend der 82 Vereinsmitglieder. Doreen Zeisberg putzte beispielsweise die Fenster; auch das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.