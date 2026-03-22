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Foto: Tim Fischer
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Freiberg
Halsbrücke und Frauenstein: Vereine starten Frühjahrsputz
Von Tim Fischer
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Die Erzwäsche Halsbrücke und die Burgruine Frauenstein sind am Sonnabend für die neue Saison herausgeputzt worden.

Mit einem Frühjahrsputz ist am Sonnabend an der Erzwäsche in Halsbrücke und an der Burgruine Frauenstein die neue Saison vorbereitet worden. In Halsbrücke freute sich Rico Freytag als Vorsitzender des Siedlervereins über die Hilfe von gut zwei Dutzend der 82 Vereinsmitglieder. Doreen Zeisberg putzte beispielsweise die Fenster; auch das...
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