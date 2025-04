Frühjahrsputz in Frauenstein: Burgruine wird schick gemacht

Auch solch ein beeindruckendes Gemäuer wie die Burgruine Frauenstein muss im Frühjahr geputzt werden.

Kühle Temperaturen hin oder her, Frühjahrsputz muss sein. Nicht nur auf den Straßen und in den Parks der Städte und Gemeinden, sondern auch auf der Burgruine von Frauenstein. Hier kümmert sich vor allem der Förderverein „Burg Frauenstein“ darum, dass alles schmuck gemacht wird für die kommende Frühlings- und Sommersaison. Am Samstag...