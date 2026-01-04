Fünf Tipps fürs Theaterjahr 2026 in Mittelsachsen: Bühnenball und Musketiere in Freiberg – Lustige Witwe in Kriebstein

Freiberg
Ein Abschied im Scheinwerferlicht: Beim Hollywood-Bühnenball in Freiberg sagt Susanne Engelhardt dem Publikum Lebewohl. Danach warten Musketiere, Shakespeare, Puccini und die lustige Witwe.
Glamour, Abenteuer, verbotene Liebe und ein Sommerklassiker am Wasser: Der Spielplan des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg und Döbeln setzt 2026 auf starke Stoffe. Nach dem Ball im Januar folgen Premieren im März, April, Mai und Juni – vom Musical in der Nikolaikirche bis zur Seebühne. Die „Freie Presse“ gibt fünf Tipps für...
