  • Fünf Tipps fürs Theaterjahr 2026 in Mittelsachsen: Bühnenball und Musketiere in Freiberg – Lustige Witwe in Kriebstein

Abschied beim Bühnenball in Freiberg und Döbeln: Susanne Engelhardt, hier 2021 als Lola Blau in der gleichnamigen Inszenierung am hiesigen Theater, ist noch einmal zu erleben. Bild: Jungnickel/Theater
Abschied beim Bühnenball in Freiberg und Döbeln: Susanne Engelhardt, hier 2021 als Lola Blau in der gleichnamigen Inszenierung am hiesigen Theater, ist noch einmal zu erleben. Bild: Jungnickel/Theater
Freiberg
Fünf Tipps fürs Theaterjahr 2026 in Mittelsachsen: Bühnenball und Musketiere in Freiberg – Lustige Witwe in Kriebstein
Von Heike Hubricht
Ein Abschied im Scheinwerferlicht: Beim Hollywood-Bühnenball in Freiberg sagt Susanne Engelhardt dem Publikum Lebewohl. Danach warten Musketiere, Shakespeare, Puccini und die lustige Witwe.

Glamour, Abenteuer, verbotene Liebe und ein Sommerklassiker am Wasser: Der Spielplan des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg und Döbeln setzt 2026 auf starke Stoffe. Nach dem Ball im Januar folgen Premieren im März, April, Mai und Juni – vom Musical in der Nikolaikirche bis zur Seebühne. Die „Freie Presse“ gibt fünf Tipps für...
