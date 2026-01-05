MENÜ
  • Für kleine Schulen wird es eng: Sinkende Geburtenzahlen schlagen spätestens 2030 in Mittelsachsen durch

Für eine Klasse müssen 15 Schulanfänger zusammenkommen, in Ausnahmefällen zwölf.
Für eine Klasse müssen 15 Schulanfänger zusammenkommen, in Ausnahmefällen zwölf. Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild
In der Grundschule in Clausnitz, einem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle, wird bereits jahrgangsübergreifend unterrichtet.
In der Grundschule in Clausnitz, einem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle, wird bereits jahrgangsübergreifend unterrichtet. Bild: Eckardt Mildner
Christoph Trumpp, Beigeordneter im Landratsamt und Leiter des Geschäftskreises Verwaltung und Finanzen, bei der Jahrespressekonferenz des Landratsamtes.
Christoph Trumpp, Beigeordneter im Landratsamt und Leiter des Geschäftskreises Verwaltung und Finanzen, bei der Jahrespressekonferenz des Landratsamtes. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Für kleine Schulen wird es eng: Sinkende Geburtenzahlen schlagen spätestens 2030 in Mittelsachsen durch
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In manchen Grundschulen, darunter im Erzgebirge, kommen im nächsten Jahrzehnt absehbar zu wenig Schulanfänger für eine Klasse zusammen. Die Alternativen zu Schulschließungen sind aufwendig.

Vor drei Jahren schlugen die Tagesmütter Alarm, als bei ihnen plötzlich kaum noch Kleinkinder angemeldet wurden. Ein Jahr später machten Kindergartenschließungen Schlagzeilen. Es war also nur eine Frage der Zeit, wann der Nachwuchsmangel in den Grundschulen ankommt.
