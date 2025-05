Ganze Familien begingen Suizid: Was die Chronik über die letzten Kriegstage in Großhartmannsdorf erzählt

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht. Der Zweite Weltkrieg forderte auch in Großhartmannsdorf zahlreiche Opfer, darunter auch Kinder. Allen Opfern wurde am 80. Jahrestag gedacht.

Die Seiten haben es in sich: „Die letzten Tage des Zusammenbruchs" - so heißt das Kapitel in der Chronik von Großhartmannsdorf, in dem die Gräuel dokumentiert sind, die vor 80 Jahren im Dorf passiert sind. Jens Härtig, engagierter Einwohner und SPD-Gemeinderat, hat die Zeilen bei der Gedenkfeier am Donnerstag vorgelesen.