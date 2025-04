Gastronomischer Paukenschlag in Freiberg: Restaurant „Genussbar by Ronny Löser“ sagt Adieu!

Seit knapp 27 Jahren ist Ronny Löser in der kulinarischen Szene der Freiberger Region und darüber hinaus eine Größe. Nun will er etwas kürzer treten. Das hat Auswirkungen auf Freibergs Gastronomie.

Die endgültige Entscheidung, sagt Ronny Löser, ist erst vor einer Woche gefallen: Sein Restaurant „Genussbar by Ronny Löser“ im Freiberger Hotel Freyhof nahe dem Untermarkt hat ab dem 1. April einen neuen Betreiber. Damit geht einher, dass der Name „Genussbar“ erlischt. „Doch es geht ja weiter“, so Löser, der nach wie vor voller...