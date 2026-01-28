Gedenken in Mittelsachsen: Fahnen auf Halbmast und Kranz im Werner-Hofmann-Haus

Auch in Freiberg wehten am Tag des Gedenkens Fahnen auf Halbmast. Nicht nur mit einer Kranzniederlegung im Werner-Hofmann-Haus wurde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Die Fahnen vor dem Landratsamt in Freiberg sind am Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus, am Dienstag, 27. Januar, auf Halbmast gesetzt worden. Im Werner-Hofmann-Haus an der Frauensteiner Straße wurde ein Kranz niedergelegt. Landrat Sven Krüger (parteilos), Kreistagsmitglieder und Mitarbeitende der Kreisverwaltung gedachten der...