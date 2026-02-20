Gefährliches Überholmanöver auf der B 101 bei Großschirma: Polizei sucht Zeugen

Freiberg
Ein unbekannter Kleinwagen überholte gefährlich auf der B 101. Ein VW Passat krachte in einen Amarok. Der Sachschaden ist erheblich.
Am Donnerstagvormittag kam es auf der B 101 aus Richtung Freiberg in Richtung Siebenlehn zu einer Verkehrsgefährdung, als ein unbekannter orange-rot-brauner Kleinwagen kurz vor Obergruna eine Kolonne von vier Fahrzeugen überholte. Dabei schnitt der Fahrer des Kleinwagens einen Fahrschul-VW Golf. Der entgegenkommende Nissan und das Fahrschulauto...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.