MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein unbekannter Kleinwagen hat auf der B 101 einen Unfall verursacht.
Ein unbekannter Kleinwagen hat auf der B 101 einen Unfall verursacht. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Ein unbekannter Kleinwagen hat auf der B 101 einen Unfall verursacht.
Ein unbekannter Kleinwagen hat auf der B 101 einen Unfall verursacht. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Freiberg
Gefährliches Überholmanöver auf der B 101 bei Großschirma: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Ute George
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein unbekannter Kleinwagen überholte gefährlich auf der B 101. Ein VW Passat krachte in einen Amarok. Der Sachschaden ist erheblich.

Am Donnerstagvormittag kam es auf der B 101 aus Richtung Freiberg in Richtung Siebenlehn zu einer Verkehrsgefährdung, als ein unbekannter orange-rot-brauner Kleinwagen kurz vor Obergruna eine Kolonne von vier Fahrzeugen überholte. Dabei schnitt der Fahrer des Kleinwagens einen Fahrschul-VW Golf. Der entgegenkommende Nissan und das Fahrschulauto...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
19.12.2025
1 min.
Unfall auf B 101 bei Großschirma: Renault-Transporter rammt Leitplanken
Ein Renault-Transporter ist am Donnerstagabend auf der B 101 verunglückt.
Der 38-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie es zur Kollision mit mehreren Verkehrsleiteinrichtungen kam, ist noch unklar.
Holk Dohle
06.01.2026
1 min.
Crash in Großschirma: Zwei Autos, 17.500 Euro Schaden
In Großschirma kollidierten am Montag ein VW und ein Skoda.
In Großschirma sind an einer Grundstücksausfahrt an der Hauptstraße ein VW und ein Skoda zusammengestoßen. Was ist passiert?
Holk Dohle
11:29 Uhr
4 min.
Chemnitzer FC nach Niederlage gegen VfB Auerbach: Werden die Karten in der Startelf neu gemischt?
Felix Müller (Mitte) und Martial Ekui (r.) vom CFC im Laufduell mit dem Auerbacher Max Roscher. Kehren die beiden Chemnitzer gegen Babelsberg in die Startformation zurück?
Der Fußball-Regionalligist hat sein Testspiel am Freitag 0:1 verloren. Der verärgerte Trainer kündigte an, sich schon auf die kommende Trainingswoche vor der Partie gegen den SV Babelsberg zu freuen.
Torsten Ewers
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
Mehr Artikel