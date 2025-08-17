Gefahren für Radfahrer: Das kann Freiberg besser!

Der Freiberger Fahrrad-Zickzack brachte einen Teilnehmerrekord. Doch viele Radler vermissen Radwege, Zebrastreifen oder Ampeln. Fahrradsicherheit ist eine Frage des Willens, findet Eva-Maria Hommel.

Freiberg ist nicht Holland. Flächendeckende Radwegenetze wie im Nachbarland wird es wohl bei uns in absehbarer Zeit nicht geben. Doch es gäbe Möglichkeiten, Freiberg in kleinen Schritten fahrradfreundlicher zu machen.