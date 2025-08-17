Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Start zum 12. Freiberger Fahrrad-Zickzack.
Start zum 12. Freiberger Fahrrad-Zickzack. Bild: Marcel Schlenkrich
Start zum 12. Freiberger Fahrrad-Zickzack.
Start zum 12. Freiberger Fahrrad-Zickzack. Bild: Marcel Schlenkrich
Meinung
Freiberg
Gefahren für Radfahrer: Das kann Freiberg besser!
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Freiberger Fahrrad-Zickzack brachte einen Teilnehmerrekord. Doch viele Radler vermissen Radwege, Zebrastreifen oder Ampeln. Fahrradsicherheit ist eine Frage des Willens, findet Eva-Maria Hommel.

Freiberg ist nicht Holland. Flächendeckende Radwegenetze wie im Nachbarland wird es wohl bei uns in absehbarer Zeit nicht geben. Doch es gäbe Möglichkeiten, Freiberg in kleinen Schritten fahrradfreundlicher zu machen.
