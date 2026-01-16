Geflügelpest: Zehn Proben aus Mittelsachsen zur Untersuchung geschickt

Drei tot aufgefundene Tiere und sieben geschossene Vögel aus dem Landkreis werden auf Geflügelpest getestet. Die Ergebnisse könnten neue Schutzmaßnahmen erforderlich machen.

Nach dem Fund eines an der Geflügelpest verendeten Schwans in Hartmannsdorf werden aktuell Proben von zehn weiteren Vögeln aus Mittelsachsen auf die hochpathogene Aviäre Influenza (AI) vom Subtyp H5 untersucht. Diese Anzahl hat André Kaiser vom Landratsamt Mittelsachsen auf Anfrage der „Freien Presse" mitgeteilt. Wie der Pressesprecher...