Zweiter Vogelgrippefall in Mittelsachsen: Eule in Großschirma bei Freiberg infiziert

Freiberg
Das mittelsächsische Landratsamt bestätigt den zweiten Vogelgrippefall. Eine tote Eule wurde positiv getestet. Welche Maßnahmen sind jetzt nötig?
In Mittelsachsen gibt es einen zweiten Vogelgrippefall in diesem Jahr. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, ist die hochpathogene Aviäre Influenza (AI) vom Subtyp H5 bei einer toten Eule nachgewiesen worden. Das Tier war am 19. Januar in einem Waldstück nahe der Freiberger Mulde in Großschirma gefunden worden, wie André Kaiser als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.