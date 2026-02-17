Dritter Vogelgrippe-Fall in diesem Jahr in Mittelsachsen

Bei Rossau nahe Mittweida ist eine infizierte Wildgans gefunden worden. Was müssen Züchter jetzt beachten? Das Landratsamt informiert über Festlegungen.

Im Landkreis Mittelsachsen ist erneut das Geflügelpest-Virus bei einem verendeten Vogel nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt am Dienstag meldete, war eine Wildgans infiziert, die Anfang Februar im Rossauer Ortsteil Seifersbach gefunden worden war. Der Befund des Friedrich-Löffler-Institutes sei am Montag beim Lebensmittelüberwachungs- und...