Gegen das Sommerloch bei Blutkonserven: DRK ruft zu Spenden auf

Wer Urlaub macht, kann trotzdem helfen: Das DRK ruft zur Blutspende in der Region Freiberg und Flöha auf.

Sommerzeit ist Urlaubs- und Reisezeit. Das DRK ruft deshalb für August zum Blutspenden auf: Die Spender „helfen uns, die Versorgung der Krankenhäuser mit wichtigen Blutpräparaten zu sichern“, wirbt Cornelia Kuske vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Gespendet werden kann in Freiberg am 7. August, 14 bis 15 Uhr sowie am 20. August von 14 bis...