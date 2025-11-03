Geheimnis gelüftet: Das „Fest im Schlosspark“ kehrt zurück nach Neuhausen

Ein Werk von Kurt Preißler kehrt an seinen Entstehungsort zurück. Die Reproduktion des „Fest im Schlosspark“ lädt im Schlosspark Purschenstein in Neuhausen zum Entdecken ein. Wer sind die Mäzene?

Geheimnis gelüftet: Jahrzehntelang blieb Kurt Preißlers Ölbild „Fest im Schlosspark“ unsichtbar; nach einer Auktion 2024 gelangte es in Privatbesitz. Nun ist das Motiv am Entstehungsort öffentlich zu sehen. Im Schlosspark Purschenstein in Neuhausen wurde es am Sonntag als wetterfeste Reproduktion auf einer Staffelei des Malerwegs Sayda... Geheimnis gelüftet: Jahrzehntelang blieb Kurt Preißlers Ölbild „Fest im Schlosspark“ unsichtbar; nach einer Auktion 2024 gelangte es in Privatbesitz. Nun ist das Motiv am Entstehungsort öffentlich zu sehen. Im Schlosspark Purschenstein in Neuhausen wurde es am Sonntag als wetterfeste Reproduktion auf einer Staffelei des Malerwegs Sayda...