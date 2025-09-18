Geheimnis um Mittelsachsens Superblitzer gelüftet

Freiberg
Die als „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufsatz“ bekannte Anlage ist in einem Dorf bei Freiberg entdeckt worden. Während sich die Behörde zum Standort bedeckt hält, haben Autofahrer in Sozialen Netzwerken reagiert.
Autofahrer, die zwischen Hainichen und Freiberg auf den Landstraßen pendeln, könnten ihm schon begegnet sein. Im besten Fall ohne dass im Nachgang ein teures Foto vom Landratsamt im Briefkasten landete. Der neue Superblitzer der Kreisbehörde steht aktuell in der Ortsdurchfahrt von Langhennersdorf, war Tage zuvor in Bräunsdorf an der...
