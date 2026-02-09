Gemeinde Mulda: Ortsverein Helbigsdorf organisiert Kinderfasching

Die Faschingsveranstaltung für die Jüngsten findet am 17. Februar statt.

Kleine Faschingsfreunde aufgepasst: Der Ortsverein „Drei weiße Birken“ Helbigsdorf lädt für Dienstag, 17. Februar 2026, zum Kinderfasching in den Gasthof Helbigsdorf, Gemeinde Mulda, ein. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Nach Angaben der Veranstalter erwartet die Mädchen und Jungen an dem Nachmittag ein buntes Programm mit...