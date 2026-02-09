MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Gasthof Helbigsdorf findet am 17. Februar ein Kinderfasching statt.
Im Gasthof Helbigsdorf findet am 17. Februar ein Kinderfasching statt. Bild: Eckardt Mildner
Im Gasthof Helbigsdorf findet am 17. Februar ein Kinderfasching statt.
Im Gasthof Helbigsdorf findet am 17. Februar ein Kinderfasching statt. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Gemeinde Mulda: Ortsverein Helbigsdorf organisiert Kinderfasching
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Faschingsveranstaltung für die Jüngsten findet am 17. Februar statt.

Kleine Faschingsfreunde aufgepasst: Der Ortsverein „Drei weiße Birken“ Helbigsdorf lädt für Dienstag, 17. Februar 2026, zum Kinderfasching in den Gasthof Helbigsdorf, Gemeinde Mulda, ein. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Nach Angaben der Veranstalter erwartet die Mädchen und Jungen an dem Nachmittag ein buntes Programm mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
2 min.
Mulda: Helbigsdorf bekommt einen neuen Spielplatz
Ralf Ahrens und Katrin Weigold von Ortsverein „Drei weiße Birken“ Helbigsdorf, Foto von 2024.
Am Freitag wird der neue Spielplatz am Gasthof im Muldaer Ortsteil Helbigsdorf eingeweiht. Und das ist bei Weitem nicht alles.
Heike Hubricht
15:09 Uhr
4 min.
Neue Beiträge für die Kassen? SPD provoziert Kritik
Carsten Linnemann lehnt die SPD-Pläne ab. (Archivfoto)
Die SPD will neue Finanzquellen für die Kranken- und Pflegekassen erschließen und Beamte in die gesetzliche Rente einzahlen lassen. Es gibt klare Reaktionen - aber auch versöhnliche Töne.
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
06.02.2026
2 min.
Flöha im Narrenfieber: Rathaus-Schlüssel an Prinzessin Mia und Prinz Levi übergeben
Wie im Vorjahr findet in Flöha ein Kinderfasching statt: am Samstag in der Aula der Oberschule.
In der Großen Kreisstadt übernimmt am 7. Februar ein ganz junges Duo die Rathaus-Schlüssel. Die Amtszeit dieses Paares ist jedoch nur begrenzt.
Knut Berger
15:07 Uhr
5 min.
Wie Starlink den Krieg in der Ukraine beeinflusst
Starlink-Antennen bieten Internet-Zugang ohne Infrastruktur und wird damit im Ukraine-Krieg von beiden Konfliktparteien genutzt. (Symbolbild)
Das Satelliten-Internet Starlink nutzten im Ukraine-Krieg beide Seiten intensiv - auch wenn Russland eigentlich nie eine Erlaubnis dafür hatte. Nun wurde dem russischen Militär der Zugang abgedreht.
André Ballin, dpa
Mehr Artikel