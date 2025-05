Gemeinsames Singen macht glücklich: Gemischter Chor der Musikschule Freiberg zelebriert es seit fast 31 Jahren

Mit 17 Sangeswilligen fand am 6. Oktober 1994 die erste Chorprobe statt. Knapp 30 Jahre später wird das Jubiläum am 17. Mai mit einem Sängertreffen gefeiert.

Freiberg.

Gemeinsames Singen macht glücklich - genau dies ist der Grund dafür, dass sich seit mehr als 30 Jahren aktuell 32 jung gebliebene Sängerinnen und Sänger wöchentlich einmal zur Probe mit ihrem Chorleiter Peter Rülke in der Musikschule Freiberg treffen. Mit 17 Sangeswilligen fand die erste Chorprobe des Gemischten Chores am 6. Oktober 1994 in den damaligen Räumlichkeiten der Kreismusikschule statt. Ins Leben gerufen hatte diese Gemeinschaft Peter Rülke, damals wie heute Lehrer an der Musikschule. Am Sonnabend, 17. Mai, begeht das Ensemble sein über 30-jähriges Bestehen mit einem festlichen Sängertreffen mit Chören aus Freiberg und dem Umland in der Petrikirche Freiberg. Beginn ist 16 Uhr. Karten für 7, ermäßigt 5 Euro (Kinder bis 6 Jahre frei) sind an der Konzertkasse erhältlich. (fp)