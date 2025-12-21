Geschenk-Tipps von Rochlitz bis Freiberg für Genießer, Filmfans und Umweltbewusste

Bestellungen aus dem Internet werden jetzt wohl nicht mehr rechtzeitig ankommen. Was tun? Geschenke aus der Region kaufen. „Freie Presse“ hat Tipps aus Rochlitz, Mittweida und Freiberg gesammelt.

Jeden Dezember dasselbe: Ganz plötzlich steht Weihnachten vor der Tür. Egal, ob spontane Einladung, nichts gefunden oder schlicht vergessen: In der Region zwischen Rochlitz und dem Erzgebirge gibt es zahlreiche Kreative, deren Produkte ideal sind als Geschenke. Jeden Dezember dasselbe: Ganz plötzlich steht Weihnachten vor der Tür. Egal, ob spontane Einladung, nichts gefunden oder schlicht vergessen: In der Region zwischen Rochlitz und dem Erzgebirge gibt es zahlreiche Kreative, deren Produkte ideal sind als Geschenke.