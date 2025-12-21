MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kerzen von Christagerlinde Wagner und Tobias Wolf aus Niederwiesa will man eigentlich gar nicht anzünden.
Die Kerzen von Christagerlinde Wagner und Tobias Wolf aus Niederwiesa will man eigentlich gar nicht anzünden. Bild: Claudia Dohle
Madlen Seigerschmidt verkauft in „Karlo“ in Mittweida regionale Spezialitäten wie Kaffee oder Nudeln.
Madlen Seigerschmidt verkauft in „Karlo“ in Mittweida regionale Spezialitäten wie Kaffee oder Nudeln. Bild: Manuel Niemann
Kerzen, die zum Anbeißen aussehen: Die Produkte von Sugar Crush Candle sorgen für den Wow-Effekt beim Schenken.
Kerzen, die zum Anbeißen aussehen: Die Produkte von Sugar Crush Candle sorgen für den Wow-Effekt beim Schenken. Bild: Claudia Dohle
Die Kerzen von Christagerlinde Wagner und Tobias Wolf aus Niederwiesa will man eigentlich gar nicht anzünden.
Die Kerzen von Christagerlinde Wagner und Tobias Wolf aus Niederwiesa will man eigentlich gar nicht anzünden. Bild: Claudia Dohle
Madlen Seigerschmidt verkauft in „Karlo“ in Mittweida regionale Spezialitäten wie Kaffee oder Nudeln.
Madlen Seigerschmidt verkauft in „Karlo“ in Mittweida regionale Spezialitäten wie Kaffee oder Nudeln. Bild: Manuel Niemann
Kerzen, die zum Anbeißen aussehen: Die Produkte von Sugar Crush Candle sorgen für den Wow-Effekt beim Schenken.
Kerzen, die zum Anbeißen aussehen: Die Produkte von Sugar Crush Candle sorgen für den Wow-Effekt beim Schenken. Bild: Claudia Dohle
Freiberg
Geschenk-Tipps von Rochlitz bis Freiberg für Genießer, Filmfans und Umweltbewusste
Von Johanna Klix, Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bestellungen aus dem Internet werden jetzt wohl nicht mehr rechtzeitig ankommen. Was tun? Geschenke aus der Region kaufen. „Freie Presse“ hat Tipps aus Rochlitz, Mittweida und Freiberg gesammelt.

Jeden Dezember dasselbe: Ganz plötzlich steht Weihnachten vor der Tür. Egal, ob spontane Einladung, nichts gefunden oder schlicht vergessen: In der Region zwischen Rochlitz und dem Erzgebirge gibt es zahlreiche Kreative, deren Produkte ideal sind als Geschenke.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
08.12.2025
3 min.
Das Ergebnis der Umfrage: Das trinken die Freiberger auf dem Christmarkt am liebsten
Glühwein, Hot Limoncello, Schokolade - die Auswahl ist groß auf dem Freiberger Christmarkt.
Die Getränkeauswahl auf dem Christmarkt ist riesig. „Freie Presse“-Leser haben uns ihre Favoriten genannt. Neben den Geheimtipps gab es auch Kritik an den Preisen.
Johanna Klix
02.12.2025
3 min.
Schwedenpunsch, Glühbier und Hot Limoncello: Warum es über 80 verschiedene Getränke auf dem Freiberger Christmarkt gibt
An der „Santa Claus Bar“ von Ronny Thieme gibt es eine große Auswahl an Heißgetränken.
Auf dem Freiberger Christmarkt werden deutlich mehr Getränke angeboten werden als anderswo. Das ist kein Zufall, sagt Standbetreiber Ronny Thieme.
Johanna Klix
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
Mehr Artikel