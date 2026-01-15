MENÜ
Wie die Polizei berichtete, wurde das gestohlene Moped im Nachbarort aufgefunden.
Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Wie die Polizei berichtete, wurde das gestohlene Moped im Nachbarort aufgefunden.
Wie die Polizei berichtete, wurde das gestohlene Moped im Nachbarort aufgefunden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Freiberg
Gestohlene Schwalbe aus dem Erzgebirge ist wieder da
Redakteur
Von Holk Dohle
Das aus einem Keller in Lichtenberg gestohlene Moped wurde auf einem Grundstück in Weißenborn entdeckt. Doch der Fall ist noch nicht gelöst.

Ein am Dienstag in Lichtenberg als gestohlen gemeldetes Moped Simson Schwalbe ist wieder da. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurde das gestohlene Kleinkraftrad am Mittwochnachmittag nach einem Zeugenhinweis auf einem Grundstück an der Hauptstraße in Berthelsdorf aufgefunden. Nach...
