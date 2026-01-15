Gestohlene Schwalbe aus dem Erzgebirge ist wieder da

Das aus einem Keller in Lichtenberg gestohlene Moped wurde auf einem Grundstück in Weißenborn entdeckt. Doch der Fall ist noch nicht gelöst.

Ein am Dienstag in Lichtenberg als gestohlen gemeldetes Moped Simson Schwalbe ist wieder da. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurde das gestohlene Kleinkraftrad am Mittwochnachmittag nach einem Zeugenhinweis auf einem Grundstück an der Hauptstraße in Berthelsdorf aufgefunden.