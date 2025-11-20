Gewalt gegen Frauen: Beratungsstelle hisst Fahne auf dem Freiberger Schlossplatz

Jährlich demonstrieren Menschen am 25. November, um auf Gewalt gegen Frauen hinzuweisen. In Freiberg gibt es gleich drei Aktionen.

Eine orange Fahne wird am 25. November auf dem Freiberger Schlossplatz gehisst. Anlass ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch Orange Day genannt. Das Netzwerk für Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt des Landkreises hat aufgerufen, zur Fahnenhissung zu kommen. Anschließend ist ein Schweigemarsch...