Pierre und Jens Rülke (v.l.) vom Bauhof Oberschöna haben den Einsatzort von Eis befreit.
Durch das Löschwasser ist vieles auf dem abgebrannten Grundstück aktuell vereist.
So sieht es im Transporter von Pierre und Jens Rülke vom Bauhof Oberschöna aus
Pierre und Jens Rülke (v.l.) vom Bauhof Oberschöna haben den Einsatzort von Eis befreit.
Durch das Löschwasser ist vieles auf dem abgebrannten Grundstück aktuell vereist.
So sieht es im Transporter von Pierre und Jens Rülke vom Bauhof Oberschöna aus
Freiberg
Großbrand in Kleinschirma: Wie diese Brüder das Löschwasser-Glatteis entschärften
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Frost und Löschwasser sorgten während des Brandes für Glätte. Damit die Einsatzkräfte sich nicht verletzten, streuten die Brüder Rülke bis in die Nacht hinein. Was sie in dieser Zeit alles erlebten.

Als Pierre Rülke am Montag zum Ort des Geschehens dazustieß, war der Großbrand bereits im vollem Gange. 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen in der Autowerkstatt an der Freiberger Straße in Kleinschirma einzudämmen. Rülke wurde auch alarmiert. Als Leiter des Bauhofes Oberschöna kam er jedoch zum Salzstreuen statt zum...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
