Große Börse in Freiberg: Zum 87. Mal werden in der Silberstadt Münzen, Briefmarken und Ansichtskarten gehandelt

Freiberg
Das Parkett des Ballhauses Tivoli gehört in Kürze wieder den Sammlern und Heimatfreunden. Für die leidenschaftlichen Hobbyisten wird eine der größten Börsen ihrer Art in Ostdeutschland organisiert.
„Diese traditionsreiche Sammlerbörse wird für die Münz-, Briefmarken- und Ansichtskartensammler sowie Heimatfreunde wieder ein Magnet sein“, sagt Helmut Herholz, Vorstand der Münzfreunde Freibergs. Diese organisieren die 87. Auflage der Veranstaltung, die für den 4. Oktober im Tivoli geplant ist. „Die Besucher aus Freiberg und der...
