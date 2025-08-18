Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Große Party im zweiten Anlauf: Warum dieses Dorf- und Heimatfest im Erzgebirge etwas besonderes ist

Bauhofmitarbeiter Silvio Neubert und Oliver Jahn bei letzten Arbeiten am Ritterlager.
Bauhofmitarbeiter Silvio Neubert und Oliver Jahn bei letzten Arbeiten am Ritterlager. Bild: Karlheinz Schlegel
Freiberg
Große Party im zweiten Anlauf: Warum dieses Dorf- und Heimatfest im Erzgebirge etwas besonderes ist
Von Karlheinz Schlegel
Nur noch wenige Tage, dann feiern die Rechenberg-Bienenmühler ganz groß. Denn sie haben viel nachzuholen. - Vier Tipps für das Mega-Event:

Eigentlich sollte dieses große Event bereits im Jahr 2020 stattfinden, doch die Coronapandemie machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Dafür wird jetzt, fünf Jahre später, besonders gefeiert in Rechenberg-Bienenmühle.
