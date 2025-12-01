Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Glückspilz aus Mittelsachsen hat bei einer Ziehung der Glücksspirale 100.000 Euro gewonnen.
Ein Glückspilz aus Mittelsachsen hat bei einer Ziehung der Glücksspirale 100.000 Euro gewonnen.
Freiberg
Großer Gewinn in Mittelsachsen: Glücksspirale beschert 100.000 Euro
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann aus Mittelsachsen hat bei der Glücksspirale groß gewonnen.

Ein Bewohner des Landkreises Mittelsachsen hat sich bei der Ziehung der Glücksspirale am 29. November über einen Gewinn von 100.000 Euro gefreut, wie die Sächsische Lotto-GmbH mitteilte. Der Glückspilz, der regelmäßig über einen Dauerspielauftrag an den Ziehungen teilnimmt, erzielte mit seiner Losnummer „879094“ den Höchstgewinn in der...
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
1 min.
Zwei Spieler aus dem Erzgebirge gewinnen bei Sachsenlotto
Zwei Lotto-Spieler aus dem Erzgebirge haben über 14.000 Euro gewonnen.
Ein „Spiel 77“-Tipper gewann bei der Samstagsziehung 7777 Euro. Ein Lottospieler konnte sich über 6502 Euro im Spiel „6 aus 49“ freuen.
Holk Dohle
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
19.11.2025
1 min.
Lotto: Chemnitzer sahnt bei Spiel 77 ab
Ein Chemnitzer hat bei Zusatzlotterie gewonnen.
Der Gewinner bekommt aus der Zusatzlotterie eine Schnapszahl ausgezahlt.
Denise Märkisch
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
