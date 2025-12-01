Großer Gewinn in Mittelsachsen: Glücksspirale beschert 100.000 Euro

Freiberg
Ein Mann aus Mittelsachsen hat bei der Glücksspirale groß gewonnen.
Ein Bewohner des Landkreises Mittelsachsen hat sich bei der Ziehung der Glücksspirale am 29. November über einen Gewinn von 100.000 Euro gefreut, wie die Sächsische Lotto-GmbH mitteilte. Der Glückspilz, der regelmäßig über einen Dauerspielauftrag an den Ziehungen teilnimmt, erzielte mit seiner Losnummer „879094“ den Höchstgewinn in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.