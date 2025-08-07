Großhartmannsdorf: Auto landet auf Wiese

Zwei Personen sind bei dem Unfall leicht verletzt worden. Schaden: 5000 Euro.

Großhartmannsdorf.

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Mittwoch in Großhartmannsdorf leicht verletzt worden. Was war passiert? Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, war die 47-jährige Fahrerin eines Pkw Opel am Mittwochnachmittag, gegen 14.25 Uhr auf der Hauptstraße (Bundesstraße 101) aus Richtung Mittelsaida in Richtung Freiberg unterwegs. Dabei kam der Opel laut Polizeibericht zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Die Opel-Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz weiter mit. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. (fp)