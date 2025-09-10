Großhartmannsdorf: Ganz bald ist Schluss mit Baden - Zeit zum Abfischen

Für Instandhaltungsarbeiten wird der Mittlere Großhartmannsdorfer Teich abgelassen. Das müssen Badegäste jetzt wissen.

Wer im Großhartmannsdorfer Teich noch eine Runde baden, schwimmen oder planschen will, muss sich beeilen: Am 15. September endet planmäßig die Badesaison. Eine Verlängerung ist ausgeschlossen, auch wenn es noch einmal spätsommerlich warm werden sollte.