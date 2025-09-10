Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Großer Teich in Großhartmannsdorf. Die Badetage sind gezählt.
Großer Teich in Großhartmannsdorf. Die Badetage sind gezählt.
Freiberg
Großhartmannsdorf: Ganz bald ist Schluss mit Baden - Zeit zum Abfischen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Für Instandhaltungsarbeiten wird der Mittlere Großhartmannsdorfer Teich abgelassen. Das müssen Badegäste jetzt wissen.

Wer im Großhartmannsdorfer Teich noch eine Runde baden, schwimmen oder planschen will, muss sich beeilen: Am 15. September endet planmäßig die Badesaison. Eine Verlängerung ist ausgeschlossen, auch wenn es noch einmal spätsommerlich warm werden sollte.
