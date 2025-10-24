Großhartmannsdorf: Mayoratsgut wird zum „Geisterhaus von Harti“

Die Idee hat sofort gezündet: Die Dorfjugend schmeißt eine große Halloween-Party. Auch Familien mit kleineren Kindern sind willkommen. Eintritt frei.

Einst von Mönchen erbaut, treiben im Jahr 2025 Gespenster ihr Unwesen im altehrwürdigen Mayoratsgut von Großhartmannsdorf. So soll es sein am 30. Oktober. Rund 15 Jugendliche sind seit Wochen dabei, sich gruselige Gags und Effekte auszudenken, um das Mayoratsgut für einen Abend lang zum „Geisterhaus von Harti“ zu machen - das ist einmalig...