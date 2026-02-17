Großhartmannsdorf will Parkgebühren am Badeteich kassieren

Der Zugang zum Naturbad Großhartmannsdorfer Teich ist kostenfrei. An heißen Sommertagen sind die Parkplätze proppenvoll. So will sich die Gemeinde ein paar Euro zurückholen.

Das Parken am Großhartmannsdorfer Teich soll ab diesem Jahr gebührenpflichtig werden. Vor allem im Sommer kommen viele Badegäste; der Eintritt ist frei. Die Idee der Parkgebühren war schon mehrfach Thema im Gemeinderat. Der Hintergrund: Die Gemeinde pflegt und wartet das Areal, verlangt bisher aber keine Gebühren. Dabei zählt...