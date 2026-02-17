MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Parkplatz Großer Teich in Großhartmannsdorf soll Parkscheinautomaten erhalten.
Der Parkplatz Großer Teich in Großhartmannsdorf soll Parkscheinautomaten erhalten. Bild: Eckardt Mildner
Am Parkplatz am Mittleren Großhartmannsdorfer Teich sollen Nutzer künftig fürs Parken zahlen.
Am Parkplatz am Mittleren Großhartmannsdorfer Teich sollen Nutzer künftig fürs Parken zahlen. Bild: Eckardt Mildner
SUP-Yoga auf dem Großhartmannsdorfer Teich. Stand-up-Paddeling ist ein beliebter Trendsport im Sommer.
SUP-Yoga auf dem Großhartmannsdorfer Teich. Stand-up-Paddeling ist ein beliebter Trendsport im Sommer. Bild: Eva-Maria Hommel/Archiv
Der Parkplatz Großer Teich in Großhartmannsdorf soll Parkscheinautomaten erhalten.
Der Parkplatz Großer Teich in Großhartmannsdorf soll Parkscheinautomaten erhalten. Bild: Eckardt Mildner
Am Parkplatz am Mittleren Großhartmannsdorfer Teich sollen Nutzer künftig fürs Parken zahlen.
Am Parkplatz am Mittleren Großhartmannsdorfer Teich sollen Nutzer künftig fürs Parken zahlen. Bild: Eckardt Mildner
SUP-Yoga auf dem Großhartmannsdorfer Teich. Stand-up-Paddeling ist ein beliebter Trendsport im Sommer.
SUP-Yoga auf dem Großhartmannsdorfer Teich. Stand-up-Paddeling ist ein beliebter Trendsport im Sommer. Bild: Eva-Maria Hommel/Archiv
Freiberg
Großhartmannsdorf will Parkgebühren am Badeteich kassieren
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zugang zum Naturbad Großhartmannsdorfer Teich ist kostenfrei. An heißen Sommertagen sind die Parkplätze proppenvoll. So will sich die Gemeinde ein paar Euro zurückholen.

Das Parken am Großhartmannsdorfer Teich soll ab diesem Jahr gebührenpflichtig werden. Vor allem im Sommer kommen viele Badegäste; der Eintritt ist frei. Die Idee der Parkgebühren war schon mehrfach Thema im Gemeinderat. Der Hintergrund: Die Gemeinde pflegt und wartet das Areal, verlangt bisher aber keine Gebühren. Dabei zählt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
14:05 Uhr
2 min.
Neue Ausstellung im Erzgebirge: Einzigartige Schätze erstmals zugänglich
Trotz des Umbaus der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ist eine Sonderausstellung zu sehen.
Die Umbauten der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz laufen, dennoch öffnet die Schau „Schätze aus der Sammlung Pohl-Ströher“ ihre Pforten – mit einzigartigen Exponaten und seltenen Leihgaben.
Holk Dohle
04.02.2026
2 min.
DRK-Container verschwinden auch in Großhartmannsdorf: Wohin nun mit aussortierter Kleidung?
An der Feuerwehr Großhartmannsdorf sind die DRK-Altkleidercontainer bereits abgebaut.
Wegen hoher Kosten entfernt das DRK im Landkreis Mittelsachsen die Altkleidercontainer - auch in Großhartmannsdorf.
Cornelia Schönberg
14:05 Uhr
2 min.
AfD Niedersachsen als extremistische Bestrebung eingestuft
"Die Bewertung des Verfassungsschutzes ist eindeutig: Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft geht vom Rechtsextremismus aus und die AfD Niedersachsen ist nach der Einstufung eindeutig diesem Phänomenbereich zuzuordnen, sagte Behrens.
Der Verfassungsschutz sieht in der AfD Niedersachsen eine Bedrohung für die Gesellschaft. Weil eine rechtsextremistische Ideologie im Landesverband Konsens sei, gibt es nun eine Entscheidung.
28.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel