Großschirma: Auto kollidiert mit Streugutbehälter und überschlägt sich

Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Sachschaden: 12.500 Euro.

Großschirma.

Glück im Unglück hatte ein 59-Jähriger bei einem Unfall in Großschirma. Er kam mit leichten Verletzungen davon, es entstand allerdings hoher Sachschaden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 59-Jährige am Montagnachmittag mit einem Pkw Opel auf der Bundesstraße 101 aus Richtung Freiberg kommend unterwegs. Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang Großschirma verlor der Mann die Kontrolle über das Auto. Daraufhin kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte noch mit einem Streugutbehälter und überschlug sich anschließend abseits der Straße, heißt es im Polizeibericht weiter. Der 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 12.500 Euro. (fp)