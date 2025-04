Großschirma: Hunderte Liter Diesel aus Lkw gestohlen

Das Fahrzeug war laut Polizei auf dem Gelände einer Tankstelle abgestellt.

Großschirma.

Etwa 500 Liter Dieselkraftstoff sind aus einem Lkw gestohlen worden, der übers Wochenende auf dem Gelände einer Tankstelle an der Leipziger Straße in Großschirma abgestellt war. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, hatten sich die unbekannten Täter im Zeitraum von Freitag, 4. April, 15 Uhr bis Montag, 7. April, 13.30 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hatten die Täter den Tank des Lkw gewaltsam geöffnet und anschließend die mehreren hundert Liter Dieselkraftstoff abgezapft und gestohlen. Die Polizei beziffert den Stehlschaden mit rund 800 Euro. Zudem entstand am Lkw ein Sachschaden von rund 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)