Großschirma: Lauf wirbt für seelische Gesundheit

Bei der Sportveranstaltung soll es nicht um Zeiten oder Leistung, sondern um Bewegung und Austausch gehen.

Ein Sportereignis soll auf psychische Erkrankungen und psychisches Wohlbefinden aufmerksam machen: Am 28. August ab 14.30 Uhr findet der diesjährige „Lauf für seelische Gesundheit" im Sportpark Großschirma statt. Es ist bereits die neunte Auflage, wie das Landratsamt mitteilte. Organisiert wird die Veranstaltung vom Landratsamt, dem...