Großschirma: Radweg soll im März weitergebaut werden

Auf rund 1,1 Kilometern soll der Radweg zwischen dem Ortsausgang von Großvoigtberg und dem Gewerbegebiet Am Steinberg angelegt werden.

Großschirma.

Im März sollen an der B 101 die Arbeiten für den zweiten Abschnittes des Geh-/Radweges nördlich von Großschirma beginnen, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Auf rund 1,1 Kilometern würde der Radweg zwischen dem Ortsausgang von Großvoigtberg und dem Gewerbegebiet Am Steinberg angelegt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen werden. Der Verkehr auf der Bundesstraße soll halbseitig an den Arbeiten vorbeigeführt werden. Der straßenbegleitende Radweg würde einseitig östlich der B 101 angelegt. Auf dem Geh-/Radweg sei der Verkehr in beiden Richtungen vorgesehen. Die Baukosten belaufen sich laut Lasuv auf rund 435.000 Euro und werden vom Bund getragen. (fp)