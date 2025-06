Großschirma: Unter Drogen Unfall gebaut

Ein 23-Jähriger war mit seinem Lkw auf einen Pkw aufgefahren. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis.

Großschirma.

Unter Drogen hat ein 23-jähriger Lkw-Fahrer im Großschirmaer Ortsteil Großvoigtsberg einen Unfall gebaut. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, wollte am Mittwochfrüh die 38-jährige Fahrerin eines Pkw Opel von der Leipziger Straße (B 101) nach links in die Glück-Auf-Straße abbiegen und hielt dazu verkehrsbedingt an. Der 23-jährige Fahrer eines nachfolgenden Lkw Mercedes bemerkte dies offenbar zu spät und kollidierte mit dem Opel. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden von insgesamt etwa 6000 Euro. Ein mit dem 23-Jährigen durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Für den Mann folgte auf den Unfall eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (fp)