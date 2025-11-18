Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Holzernte an einem Holzlagerplatz im Zellwald im Jahr 2014.
Die Holzernte an einem Holzlagerplatz im Zellwald im Jahr 2014. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Großschirma: Waldwege im Zellwald wegen Holzernte gesperrt
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
An den Schneisen 9 und 12 wird bereits im Dezember Holz im Aschbachtal geerntet. Ein Parkplatz wird zeitweise gesperrt und mehrere Wege auch.

Großschirma.

Einige Wanderwege im Aschbachtal werden im Dezember zeitweilig für die Waldbesucher gesperrt. Das teilte der Sachsenforst mit. Die Holzernte im Zellwald in den Großschirmaer Ortsteilen Großvoigtsberg und Reichenbach solle nun schon Anfang Dezember beginnen. Geplant war sie im Januar 2026. Betroffen seien vor allem die Waldeingänge der Schneise 9 und 12. Der Parkplatz an der Schneise 9 werde kurzfristig als Polterplatz benötigt und ist deshalb für Besucher gesperrt. Sollten dennoch Autos die Abfuhr behindern, würden diese kostenpflichtig abgeschleppt. Die Arbeiten dauern etwa zwei bis drei Wochen, danach könnten die Wälder wieder von Waldbesuchern genutzt werden. (kru)

