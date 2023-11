Großschirmaer bleibt Vizepräsident des Landesbauernverbandes

Gunther Zschommler wurde in Weinböhla erneut in den Vorstand des Sächsischen Landesbauernverbandes gewählt.

Gunther Zschommler aus Großschirma ist erneut zum Vizepräsident des Sächsischen Landesbauernverbandes gewählt worden. Auf der Landesmitgliederversammlung am Donnerstag in Weinböhla wurde der 60-jährige Landwirt eigenen Angaben zufolge mit einem soliden Ergebnis in den Landesvorstand gewählt. Seit 2007 gehört er dem Vorstand ununterbrochen...