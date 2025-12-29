Gründertreffen in Freiberg

Freiberg
Die Industrie- und Handelskammer lädt am 12. Januar 2026 ein
Die Industrie- und Handelskammer lädt am 12. Januar 2026 von 16 Uhr bis 18 Uhr zum Existenzgründertreff in ihre Regionalkammer Mittelsachsen an der Halsbrücker Straße 34 in Freiberg ein. Die Teilnehmenden erhalten kompakte und praxisnahe Erstinformationen rund um den Start in die berufliche Selbstständigkeit, teilt Ines Fritzsche von der IHK...
