Die IHK Mittelsachsen sitzt im DBI-Komplex an der Halsbrücker Straße in Freiberg.
Die IHK Mittelsachsen sitzt im DBI-Komplex an der Halsbrücker Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Die IHK Mittelsachsen sitzt im DBI-Komplex an der Halsbrücker Straße in Freiberg.
Die IHK Mittelsachsen sitzt im DBI-Komplex an der Halsbrücker Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Gründertreffen in Freiberg
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Die Industrie- und Handelskammer lädt am 12. Januar 2026 ein

Die Industrie- und Handelskammer lädt am 12. Januar 2026 von 16 Uhr bis 18 Uhr zum Existenzgründertreff in ihre Regionalkammer Mittelsachsen an der Halsbrücker Straße 34 in Freiberg ein. Die Teilnehmenden erhalten kompakte und praxisnahe Erstinformationen rund um den Start in die berufliche Selbstständigkeit, teilt Ines Fritzsche von der IHK...
