Ein Moped ähnlich der Abbildung, jedoch mit schwarz lackiertem Motor, wurde in Freiberg gestohlen. Bild: Symbolbild: Imago
Ein Moped ähnlich der Abbildung, jedoch mit schwarz lackiertem Motor, wurde in Freiberg gestohlen. Bild: Symbolbild: Imago
Freiberg
Grüne Simson mit schwarz lackiertem Motor in Freiberg gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Das Moped stand am Wohnpark Gentilly. Der Wert des Zweirads erscheint vergleichsweise hoch.

Schreck für den Besitzer des grünen Simson-Mopeds am frühen Montagmorgen, 3. November, in Freiberg: Das Zweirad war von dem Fleck, auf dem er es am Sonntag, 2. Oktober, gegen 18 Uhr abgestellt hatte, verschwunden. Das Moped des Typs S 51 stand während des Tatzeitraums im Wohnpark Gentilly, berichtet die Polizei. Es hat einen schwarz lackierten...
