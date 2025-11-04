Grüne Simson mit schwarz lackiertem Motor in Freiberg gestohlen

Freiberg
Das Moped stand am Wohnpark Gentilly. Der Wert des Zweirads erscheint vergleichsweise hoch.
Schreck für den Besitzer des grünen Simson-Mopeds am frühen Montagmorgen, 3. November, in Freiberg: Das Zweirad war von dem Fleck, auf dem er es am Sonntag, 2. Oktober, gegen 18 Uhr abgestellt hatte, verschwunden. Das Moped des Typs S 51 stand während des Tatzeitraums im Wohnpark Gentilly, berichtet die Polizei. Es hat einen schwarz lackierten...
