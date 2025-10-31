Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Grusel, Gänsehaut und gute Laune: Halloween in Großhartmannsdorf und im Raum Freiberg und Flöha – mit Video

Gruseln war am Donnerstagabend im „Geisterhaus von Harti“ im Mayoratsgut angesagt.
Gruseln war am Donnerstagabend im „Geisterhaus von Harti“ im Mayoratsgut angesagt. Bild: Marcel Schlenkrich
Gruseln war am Donnerstagabend im „Geisterhaus von Harti“ im Mayoratsgut angesagt.
Gruseln war am Donnerstagabend im „Geisterhaus von Harti“ im Mayoratsgut angesagt. Bild: Marcel Schlenkrich
 25 Bilder
Update
Freiberg
Grusel, Gänsehaut und gute Laune: Halloween in Großhartmannsdorf und im Raum Freiberg und Flöha – mit Video
Redakteur
Von Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Mayoratsgut Großhartmannsdorf verwandelte sich erstmals in das „Geisterhaus von Harti“. Doch auch anderswo ist es schaurig-schön.

Einst von Mönchen erbaut, hat sich das Mayoratsgut Großhartmannsdorf am Donnerstag in das „Geisterhaus von Harti“ verwandelt. Organisiert von der Dorfjugend lockte die Premiere viele an – für manche Kinder war es etwas zu gruselig. „Wir sind positiv überrascht, wie viele gekommen sind“, sagt Sozialpädagoge Daniel Makowski. Auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
24.10.2025
3 min.
Großhartmannsdorf: Mayoratsgut wird zum „Geisterhaus von Harti“
Leon, Ben, Jason, Tim, Nevio, Lukas und Daniel (v. l.) sorgen für Grusel.
Die Idee hat sofort gezündet: Die Dorfjugend schmeißt eine große Halloween-Party. Auch Familien mit kleineren Kindern sind willkommen. Eintritt frei.
Cornelia Schönberg
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:36 Uhr
4 min.
Nächster Dämpfer: Eintracht spielt 1:1 in Heidenheim
Die Heidenheimer Defensive um Tim Siersleben hatte viel zu tun.
Lange sieht es für die Eintracht nach einem bitteren Nachmittag in Heidenheim aus. Das 1:1 nach Rückstand dürfte kaum jemanden aufmuntern, denn Senkrechtstarter Can Uzun verletzt sich früh.
Maximilian Wendl, dpa
27.10.2025
5 min.
Halloween von Flöha bis Freiberg: Wo gefeiert wird, gruselige Deko hängt und es schaurige Süßigkeiten gibt
Schaurig geschmückte Halloween-Häuser gibt es in Augustusburg und in Freiberg.
Ab Donnerstag heißt es wieder: Süßes, sonst gibt‘s Saures! Dann werden Wohnhäuser zur Gruselkabinetts und Schulkeller zum Horrortrip. Ein Überblick über Events, Gruselhäuser und die besten Snacks.
Johanna Klix
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel