Günter Claußnitzer hatte Zeit seines Lebens viel für Rechenberg-Bienenmühle und seine Einwohner bewirkt. Nun ehrt ihn seine Heimatgemeinde auf besondere Weise.

Die Bank unterhalb der Bergstation des Skiliftes in Holzhau ist aufgebaut. An diesem idyllischen Fleckchen wird künftig an Günter Claußnitzer erinnert.