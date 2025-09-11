Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ha Nguyen Thi führt seit 22 Jahren einen Laden auf dem Markt von Brand-Erbisdorf.
Bild: Cornelia Schönberg
Freiberg
Ha Nguyen Thi räumt aus: Warum schließt der beliebte Eckladen am Markt in Brand-Erbisdorf?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Seit über zwei Jahrzehnten ist der vietnamesische Gemischtwarenladen fester Bestandteil von Brand-Erbisdorf. Jetzt läuft der Räumungsverkauf. Das sagt die Betreiberin zu den Gründen.

Von Schlüpfern bis Geschenkpapier, von Tischdeckchen über Schuhe und Kuscheltiere bis hin zu Schreibwaren: Bei Ha Nguyen Thi gibt es so ziemlich alles, was man brauchen kann. Seit 22 Jahren betreibt die Vietnamesin ihr Geschäft im Eckhaus Markt 11 in Brand-Erbisdorf. Auch Änderungsschneiderei bietet sie an. Eigentlich lief das auch immer gut,...
