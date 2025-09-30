Halsbrücke: Gemeinderat entscheidet über Amtsverweser

Freiberg
Die Wahl des Amtsverwesers könnte am Donnerstag, 2. Oktober, erfolgen. Der Posten des Bürgermeisters ist seit rund sieben Monaten vakant.
Der Gemeinderat von Halsbrücke soll am Donnerstag, 2. Oktober, entscheiden, ob ein Amtsverweser bestellt werden soll, der die Aufgaben des Bürgermeisters übernimmt. Stimmen die Räte zu, ist im Anschluss die Wahl des Amtsverwesers geplant. Das geht aus der Tagesordnung für die Sitzung des Gemeinderats hervor, die auf der Internetseite der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.