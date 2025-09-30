Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer führt das Rathaus von Halsbrücke? Am Donnerstag sollen dazu Entscheidungen fallen. Foto: Eckardt Mildner
Wer führt das Rathaus von Halsbrücke? Am Donnerstag sollen dazu Entscheidungen fallen. Foto: Eckardt Mildner Bild: Symbolbild/Eckardt Mildner
Wer führt das Rathaus von Halsbrücke? Am Donnerstag sollen dazu Entscheidungen fallen. Foto: Eckardt Mildner
Wer führt das Rathaus von Halsbrücke? Am Donnerstag sollen dazu Entscheidungen fallen. Foto: Eckardt Mildner Bild: Symbolbild/Eckardt Mildner
Freiberg
Halsbrücke: Gemeinderat entscheidet über Amtsverweser
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wahl des Amtsverwesers könnte am Donnerstag, 2. Oktober, erfolgen. Der Posten des Bürgermeisters ist seit rund sieben Monaten vakant.

Der Gemeinderat von Halsbrücke soll am Donnerstag, 2. Oktober, entscheiden, ob ein Amtsverweser bestellt werden soll, der die Aufgaben des Bürgermeisters übernimmt. Stimmen die Räte zu, ist im Anschluss die Wahl des Amtsverwesers geplant. Das geht aus der Tagesordnung für die Sitzung des Gemeinderats hervor, die auf der Internetseite der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.07.2025
4 min.
Unruhe in Halsbrücke: Bürgermeisterwahl landet vor Gericht
Gegen die Bürgermeisterwahl in Halsbrücke ist vor dem Chemnitzer Verwaltungsgericht geklagt worden. Bis zu einer Verhandlung könnten noch Monate vergehen.
Der Urnengang vom Februar ist vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz angefochten worden. Wann könnte eine Entscheidung fallen? Und wie reagieren Gemeindeverwaltung und Gemeinderat?
Steffen Jankowski
08.08.2025
3 min.
Halsbrücke ohne gewählten Bürgermeister: Gemeinderat entscheidet über Amtsverweser
Dr. Andreas Krause hat die Ratssitzung in Halsbrücke am Donnerstagabend geleitet.
Wer führt die Gemeindeverwaltung von Halsbrücke bis zur endgültigen Entscheidung über die Bürgermeisterwahl vor fast sechs Monaten? Diese Frage bewegt die Bürger.
Steffen Jankowski
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
Mehr Artikel