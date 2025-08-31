Halsbrücke: Insektenstich verursacht Unfall

Freiberg
Ein Senior ist auf der B 173 schwer verunglückt. Ein Insektenstich führte zu seinem Sturz. Die Ereignisse werfen Fragen auf.
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag in der Gemeinde Halsbrücke ereignet. Dabei ist ein 71-Jähriger erheblich verletzt worden. Das hat sich nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Der Mann war am Samstagmittag mit einem Kleinkraftrad Simson auf der B 173 von Niederschöna kommend in Richtung Hetzdorf unterwegs. Aufgrund eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.