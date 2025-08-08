Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dr. Andreas Krause hat die Ratssitzung in Halsbrücke am Donnerstagabend geleitet.
Dr. Andreas Krause hat die Ratssitzung in Halsbrücke am Donnerstagabend geleitet.
Freiberg
Halsbrücke ohne gewählten Bürgermeister: Gemeinderat entscheidet über Amtsverweser
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Wer führt die Gemeindeverwaltung von Halsbrücke bis zur endgültigen Entscheidung über die Bürgermeisterwahl vor fast sechs Monaten? Diese Frage bewegt die Bürger.

Die Halsbrücker richten sich auf eine längere Zeit ohne gewählten Bürgermeister ein. Anfang September soll der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung entscheiden, ob ein Amtsverweser bestellt wird. Das hat Ralph Gerlach als amtierender Bürgermeister nach der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend mitgeteilt.
