Halsbrücke ohne gewählten Bürgermeister: Gemeinderat entscheidet über Amtsverweser

Wer führt die Gemeindeverwaltung von Halsbrücke bis zur endgültigen Entscheidung über die Bürgermeisterwahl vor fast sechs Monaten? Diese Frage bewegt die Bürger.
Die Halsbrücker richten sich auf eine längere Zeit ohne gewählten Bürgermeister ein. Anfang September soll der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung entscheiden, ob ein Amtsverweser bestellt wird. Das hat Ralph Gerlach als amtierender Bürgermeister nach der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend mitgeteilt.
