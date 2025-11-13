Halsbrücke: Wanderweg verbindet Welterbe-Objekte

Das erste Konzept für den Rundweg war 2021 von einer Schülerin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Freiberg entwickelt worden.

In Halsbrücke ist am Donnerstag ein Welterbe-Wanderweg eingeweiht worden. An dem Festakt nahmen auch die ehemalige Ortschronistin Brigitte Gößel, die einst die AG „Junge Heimatforscher" gegründet hat, und Ulrike Jurk teil. Letztere ist die Mutter von Katharina Jurk, die 2021 als Schülerin am Freiberger Geschwister-Scholl-Gymnasium das