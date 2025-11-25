Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Hammer-Markt an der A 4 in Siebenlehn soll umgebaut werden.
Der Hammer-Markt an der A 4 in Siebenlehn soll umgebaut werden. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Hammer-Markt in Siebenlehn schließt zum Jahresende – Wiedereröffnung nach Umbau geplant
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hammer-Markt an der A 4 in Siebenlehn macht Ende des Jahres für Umbauarbeiten zu.

Der Hammer-Markt in Siebenlehn schließt zum Jahresende für einen Umbau. Bis dahin läuft ein Räumungsverkauf, das genaue Schließungsdatum hängt laut einer Unternehmenssprecherin vom Abverkauf ab. Geplant sei eine Wiedereröffnung im Januar mit verändertem Konzept. Ein genauer Zeitplan liegt nach Unternehmensangaben noch nicht vor....
