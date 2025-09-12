Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Volker Heinrich mit dem von ihm geschaffenen Modell des Schachthauses von Halsbrücke.
Volker Heinrich mit dem von ihm geschaffenen Modell des Schachthauses von Halsbrücke.
Freiberg
Handarbeit trifft auf Hightech: Erlebniswelten am VII. Lichtloch in Halsbrücke
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unterschiedlicher geht es kaum, was zum Denkmaltag am VII. Lichtloch des Rothschönberger Stollns bei Freiberg zu erleben ist. Einerseits filigrane Bastelfreude, andererseits digitaler Rausch.

Volker Heinrich hat allen Grund, stolz zu sein. Fast anderthalb Jahre hat er an dem Modell des Schachthauses vom VII. Lichtloch des Rothschönberger Stollns in Halsbrücke gearbeitet. Nun ist es fertig und wird am Sonntag erstmals öffentlich präsentiert. Dann nämlich öffnen die Anlagen von 10 bis 16 Uhr zum Tag des offenen Denkmals.
