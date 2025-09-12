Handarbeit trifft auf Hightech: Erlebniswelten am VII. Lichtloch in Halsbrücke

Unterschiedlicher geht es kaum, was zum Denkmaltag am VII. Lichtloch des Rothschönberger Stollns bei Freiberg zu erleben ist. Einerseits filigrane Bastelfreude, andererseits digitaler Rausch.

Volker Heinrich hat allen Grund, stolz zu sein. Fast anderthalb Jahre hat er an dem Modell des Schachthauses vom VII. Lichtloch des Rothschönberger Stollns in Halsbrücke gearbeitet. Nun ist es fertig und wird am Sonntag erstmals öffentlich präsentiert. Dann nämlich öffnen die Anlagen von 10 bis 16 Uhr zum Tag des offenen Denkmals.