Harry Potter verzaubert Ferienkinder in Freiberg – Magie trifft Wissenschaft in der „Terra mineralia“

Freiberg
In den Herbstferien lädt die „Terra mineralia“ Freiberg Kinder ab sieben Jahren täglich zu einer magischen Forschungsreise ein.
Harry Potter am Forschungsmikroskop – in der „Terra mineralia“ Freiberg wird in den Herbstferien Magie zu Wissenschaft. Noch bis zum 19. Oktober sind Superhelden wie Harry Potter, Superman und die Jedi-Ritter in der Mineralienausstellung zu Gast. Täglich von 10 bis 17 Uhr gehen Kinder ab sieben Jahren auf eine „sterntastische“...
