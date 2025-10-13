Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Harry Potter verzaubert Ferienkinder in Freiberg – Magie trifft Wissenschaft in der „Terra mineralia"

Harry Potter ist mit dabei: Die „Terra mineralia“ im Schloss Freudenstein bietet ein unterhaltsames und lehrreiches Ferienprogramm an.
Harry Potter ist mit dabei: Die „Terra mineralia“ im Schloss Freudenstein bietet ein unterhaltsames und lehrreiches Ferienprogramm an.
Freiberg
Harry Potter verzaubert Ferienkinder in Freiberg – Magie trifft Wissenschaft in der „Terra mineralia“
Redakteur
Von Heike Hubricht
Anhören
In den Herbstferien lädt die „Terra mineralia“ Freiberg Kinder ab sieben Jahren täglich zu einer magischen Forschungsreise ein.

Harry Potter am Forschungsmikroskop – in der „Terra mineralia“ Freiberg wird in den Herbstferien Magie zu Wissenschaft. Noch bis zum 19. Oktober sind Superhelden wie Harry Potter, Superman und die Jedi-Ritter in der Mineralienausstellung zu Gast. Täglich von 10 bis 17 Uhr gehen Kinder ab sieben Jahren auf eine „sterntastische“...
