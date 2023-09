Harte Gitarrenriffs in der Petrikirche in Freiberg

In der Kirche unweit des Obermarkts von Freiberg herrschte jetzt eine ausgelassene Stimmung. Sogar Rockmusik gab es. Doch das Ganze hatte einen ernsten Hintergrund.

Das Benefizkonzert in der Petrikirche in Freiberg bewerten die Veranstalter als Erfolg. „Es war ein sehr schöner und ein gelungener Abend, der für uns alle eine neue Erfahrung war, indem wir Rockmusik in der Petrikirche spielten, hörten und tanzten, auch für Band und Pfarrer“, erklärt Jörg Lehmann. Er hatte mit Christine Lickert, beide...